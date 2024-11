Una stella olimpica, Carlotta Ragazzini, campionessa di tennistavolo, sarà l’ospite di eccezione dell’intermeeting organizzato da Lions Club Faenza Host ePanathlon Club Faenza organizzano un intermeeting martedì 5 novembre (alle ore 20) al ristorante Bistrot Rossini in piazza del Popolo 22.

Carlotta Ragazzini ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Paraolimpici Parigi 2024. Dopo aver superato agli ottavi la turca Duman e ai quarti la croata Dretar, la ventiduenne faentina residente a Reda, si è arresa soltanto in semifinale alla sudcoreana Jiyu Yoon, numero 1 del mondo, riuscendo così a coronare il sogno di salire sul podio, a soli 22 anni.

“Sapevo a cosa andavo, ma anche di potermela giocare fino in fondo – dice la pongista faentina – Una esperienza veramente bellissima, una medaglia alla prima Paralimpiade. Veramente mi è piaciuto tutto. Per me è stato come vivere per un periodo nel paese dei balocchi, immersa nell’atmosfera del villaggio olimpico. E poi le gare, con 6000 spettatori di media agli incontri. Ricordi che mi porterò dietro tutta la vita”.

Carlotta, volto angelico dalla grinta insospettabile, timida e riservata, ha però una determinazione fuori dal comune. Aveva un sogno nel cassetto, partecipare ai Giochi Paralimpici, e con Parigi 2024 l’ha realizzato. “Fin da piccolina ho una passione per la capitale francese. Nella mia cameretta collezionavo immagini della città”.

Il sogno è raddoppiato con il terzo gradino del podio che arriva dopo i successi di una carriera precoce: nel 2022 ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Europei giovanili a Pajulahti in Finlandia (dove ha conquistato anche il secondo posto a squadre) succedendo alla collega Giada Rossi – bronzo a Rio de Janeiro 2016 e oro a Parigi 2024 – per lei una fonte di ispirazione, da imitare.

Tessserata per la società imolese ‘Lo Sport è Vita’, di Montecatone, Carlotta nel 2023 ha ottenuto il terzo posto ai campionati Europei a Sheffield in Inghilterra, e il terzo a squadre.

La famiglia che la segue è la sua forza, la carrozzina ormai il mezzo per arrivare ovunque. Dopo aver frequentato il liceo classico “Torricelli” si è iscritta all’Università di Bologna alla Facoltà di Lettere Moderne.

Ora, in attesa di entrare nel vivo della preparazione per i campionati europei 2025 in Svezia e l’anno successivo i mondiali in Thailandia, Carlotta Ragazzini si allena al centro federale di Lignano Sabbiadoro e accetta con piacere impegni come quello di Panathlon e Lions oltre a portare la sua testimonianza nelle scuole sui valori dello sport agli studenti.

E’ già stata ospite del Panathlon Club Faenza nel 2020 e nel 2022 ha ricevuto il trofeo La BCC nell’ambito del “premio Fair Play” organizzato annualmente dallo stesso sodalizio manfredo.