2 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Sono le medaglie conquistate dall’Italia ai Campionati Europei di tennis tavolo paralimpico. Una spedizione, guidata da Alessandro Arcigli, insieme a Massimo Pischiutti e Marco Bressan, alla quale ha portato il proprio contributo anche Carlotta Ragazzini. L’atleta faentina ha conquistato l’argento nella prova singolare, ma soprattutto l’oro nel doppio con Giada Rossi. Non contenta, Ragazzini è tornata sul podio, al terzo posto, nel doppio misto, in coppia con Federico Falco.

“Atleti eccezionali e tecnici molto preparati, negli ultimi lustri l’Italia ha trovato spazio costante sul podio fra Paralimpiadi, Mondiali ed Europei. Il frutto di preparazione, impegno, lungimiranza. Il settore Paralimpico conferma l’Italia fra le nazioni leader nel mondo: grazie a chi si spende quotidianamente” ha commentato il presidente della Federazione Nazionale, Renato Di Napoli.