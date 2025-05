Traguardo centrato in classe 3 anche per il bronzo di Parigi 2024 Carlotta Ragazzini (Lo Sport e Vita), che ha chiuso a punteggio pieno il girone a cinque, vincendo il quinto oro.

Ha superato per 3-0 (11-4, 11-1, 11-1) Eleonora Menin (Tennistavolo Vicenza), per 3-0 (11-1, 11-1, 11-1) Sabrina Pili (Cagliari Tennistavolo), per 3-2 (11-5, 5-11, 11-8, 6-11, 12-10) Michela Brunelli (Tennistavolo Castel Goffredo) e per 3-0 (11-2, 11-3, 11-2) Roberta Galizia (Tennistavolo Don Bosco Varazze). Alle sue spalle hanno chiuso Brunelli, Galizia, Menin e Pili.