Carlo Lucarelli torna al Liceo Torricelli, dove ha studiato e si è diplomato nel 1979, per presentare il suo nuovo romanzo intitolato Almeno Tu, pubblicato da Einaudi. L’incontro si terrà venerdì 13 giugno, alle ore 18.00, nell’Auditorium di Palazzo degli Studi.

Il romanzo si apre proprio a Faenza, città legata alla giovinezza dell’autore e teatro della prima scena narrativa. Come in molte delle sue opere, anche in Almeno Tu la provincia italiana diventa lo sfondo di una vicenda tesa e inquieta, dove il confine tra colpa e verità è sottile.

Lucarelli è noto al pubblico non solo per i suoi libri, ma anche per l’attività televisiva. Oltre alla trilogia del commissario De Luca (Carta Bianca, L’estate torbida, Il giorno del lupo) e a romanzi come Almost Blue, ha ideato e condotto trasmissioni di grande impatto come Blu Notte – Misteri italiani, La tredicesima ora e Lucarelli racconta, dedicate ai misteri irrisolti della storia e della cronaca italiana.

Nel corso dell’incontro, l’autore ripercorrerà alcune tappe del proprio percorso letterario e professionale, dialogando con Alfonso Toschi e con il pubblico presente.