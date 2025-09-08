Carlo Fumagalli conquista un risultato storico con la nazionale italiana di 3×3 all’Europeo di Copenaghen. Il play\guardia della Tema Sinergia e capitano della nazionale insieme ad Amedeo Della Valle, a Raphael Gaspardo e a Dario Masciarelli ha vinto la medaglia di bronzo, risultato che mai la nazionale del 3×3 aveva ottenuto.

Gli Azzurri sono saliti sul terzo gradino del podio grazie al successo sulla Germania (22-15) nella finale per il terzo posto. Il titolo europeo lo ha vinto la Lituania battendo 21-17 la Serbia, testa di serie numero 1 del ranking

Il cammino dell’Italia

Fase a gironi

Italia – Svizzera 23-20 dts

Italia Serbia 21-15

Quarti di finale

Italia – Olanda 21-18

Semifinale

Italia – Lituania 21-15

Finale terzo posto

Italia – Germania 22-15