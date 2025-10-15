Caritas: Open day al Centro Diurno La Tenda “Una tenda nel deserto”

l volontariato in Caritas propone l’open day al Centro Diurno La Tenda, in via Manzoni 5 a Faenza. Giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, a partire dalle ore 16, il Centro Diurno apre le sue porte per un open day dal titolo “Una tenda nel deserto”. L’iniziativa invita la cittadinanza a conoscere da vicino questo spazio di accoglienza e socializzazione, per offrire sostegno e compagnia a chi si trova ad attraversare momenti difficili.

Durante i due pomeriggi sarà possibile incontrare operatori, volontari e ospiti del centro diurno, condividere una merenda e scoprire da vicino le attività che animano il centro: tra una partita a carte, una chiacchierata o un caffè, si costruiscono legami e si riscopre l’importanza delle relazioni.

Il centro diurno è aperto durante il periodo invernale, dal mercoledì al venerdì dalle ore 14 alle 18.