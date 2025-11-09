Dal cuore di Caritas Parrocchia San Paolo Apostolo , Ravenna, nasce la campagna solidale “Un grammo d’Amore “, un’iniziativa nata per portare un messaggio di speranza e vicinanza in un periodo storico non privo di difficoltà, nell’assistenza alle famiglie in disagio , ai bisognosi e a chi vive in situazioni di fragilità.

“Con questa ulteriore iniziativa abbiamo voluto offrire anche ai cittadini l’opportunità di sostenere la Caritas, impegnata ad aiutare persone a dare un’esistenza dignitosa e per favorire il ritorno nella società.

La possibilità di donare un euro (corrisponde al peso di grammo di un cioccolatino ) un piccolo gesto ma carico d’Amore. Il contributo si potrà devolvere già dal 15 novembre fino al 19 dicembre 2025 presso Caritas Parrocchia San Paolo Apostolo / Mercatino di beneficenza( martedì e venerdì dalle ore 14 alle ore 18) è sicuramente il modo più semplice per effettuare una piccola donazione. Perché il Natale, quest’anno, suonerà al ritmo del cuore», sottolinea la referente Caritas ( banco alimentare e mercatino di beneficenza) sig.ra Teresa Morello.