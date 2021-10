Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato – nell’ambito di specifici servizi finalizzati al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti – ha arrestato un cittadino italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura hanno proceduto al controllo di un’autovettura Lancia Y a bordo della quale erano presenti quattro giovani. Nel corso dell’identificazione, uno dei giovani ha manifestato segni di insofferenza, insospettendo gli operatori che, pertanto, hanno effettuato un controllo approfondito del mezzo, rinvenendo sotto uno dei tappetini posteriori un calzino al cui interno era custodito un caricatore per pistola munito di 9 proiettili calibro 9×19, 5 altri proiettili dello stesso calibro ed un tirapugni.

Di conseguenza sono state effettuate perquisizioni molto più approfondite alla ricerca di armi sia sull’auto che a casa delle persone fermate. Nel corso di una di queste perquisizioni domiciliari, nell’abitazione di D.G., ragazzo di 20 anni, sono stati trovati e sequestrati 620 g circa di hashish, 420 g di cocaina e 1080 euro, considerati provento di spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il giovane, che si è assunto anche la responsabilità del caricatore con i proiettili, è stato tratto in arresto nella flagranza del reato ed indagato in stato di libertà. Al termine di tutte le operazioni di rito, come disposto dall’autorità giudiziaria, il giovane è stato condotto in carcere.