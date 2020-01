Carenza personale a San Pier Damiano e Maria Cecilia Hospital: i sindacati chiedono assunzioni

Più assunzioni al Maria Cecilia Hospital e al San Pier Damiano. Lo chiedono CGIL e UIL dopo l’aumento delle attività nei reparti delle due cliniche private accreditate di Cotignola e Faenza. Non si parla però in questo caso di medici e infermieri, ma di lavoratori di GVM Servizi che forniscono molteplici prestazioni alle due realtà private e ai pazienti: la più importante, la sanificazione delle 11 sale operatorie. Il 31 dicembre è scaduto il contratto integrativo aziendale. A breve i sindacati presenteranno la piattaforma per il rinnovo e chiederanno il riconoscimento delle professionalità e delle indennità dopo che i turni di lavoro sono diventati più lunghi e più faticosi a causa dell’aumentata mole di lavoro