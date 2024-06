Carenza di posti nei CRE: escluse 56 famiglie per la fascia 0-3 anni e 132 famiglie per la fascia 3-6 anni

“Emergenza asili e materne nel Comune di Ravenna” è il titolo della raccolta firme fatta partire su change.org per evidenziare le difficoltà dei genitori durante i mesi estivi, luglio e agosto, a causa della chiusura di asili e materne e con i centri ricreativi che non riescono a soddisfare tutte le domande dei genitori. Lanciata il 5 giugno scorso, la petizione ha raggiunto i 369 sostenitori. Oggi è arrivata una prima risposta da parte del Comune di Ravenna.

Per la fascia 0-3 anni sono 820 i turni quindicinali messi a disposizione delle famiglie nel corso dell’estate su 8 sedi diverse. Per la fascia 3-6 anni, 850 turni su 7 sedi. Le domande però anche quest’anno sono state in numero superiore. È un fenomeno esploso soprattutto dopo il covid, con l’aumento delle richieste da parte delle famiglie. Attualmente risultano escluse 56 famiglie per lo 0-3 e 132 famiglie per la fascia 3-6 anni.

Sulla piattaforma OASI 31 sono a disposizione ulteriori centri privati, accreditati, per i quali sono sempre validi i voucher della Regione, che non coprono tutta la retta di iscrizione, ma forniscono comunque un sostegno. Per lo 0-3 sono nove 9 privati con 7 sezioni. Per il 3-6, 32 centri privati.