La UIL FPL di Ravenna è intervenuta formalmente nei confronti dell’Azienda USL della Romagna per segnalare le difficoltà riscontrate dal personale Infermieristico e OSS assegnato all’Unità Operativa di Medicina Polispecialistica – Ospedale Umberto I di Lugo.

“Un intervento chiaro e puntuale, finalizzato a evidenziare una situazione ben nota alla Direzione Dipartimentale di Ravenna legati al numero di operatori e professionisti realmente in forza” evidenzia Luca Lanzillotti, segretario generale della UILFPL Ravenna. Tra trasferimenti non compensati, smaltimento ferie di chi è prossimo alla pensione, assenze per maternità e congedi la situazione grava su un personale già fortemente sollecitato e spesso anche vittima di aggressioni verbali.

Tuttavia, la risposta dell’Azienda USL della Romagna, a fronte delle criticità evidenziate dalla UIL FPL, non è entrata nel merito dei problemi segnalati. Infatti nulla è stato detto in merito alle assenze evidenziate e nulla quindi è stato detto su un eventuale intervento risolutivo a riguardo”.

L’Azienda ha richiamato misure di riorganizzazione e rimodulazione delle attività e della turnistica.

“Una risposta che elude quindi le vere criticità e che rischia di aggravare ulteriormente una situazione già compromessa.

Ci chiediamo quindi quali iniziative concrete la Direzione Infermieristica di Ravenna intenda mettere in atto per sollevare il personale dai problemi esistenti e garantire condizioni di lavoro dignitose.