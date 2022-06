Carenza di medici. Falcinelli (Ordine dei Medici): “Disincentivare i pensionamenti anticipati” | VIDEO

La carenza di medici di medicina generale sul territorio peggiorerà nei prossimi mesi con il pensionamento di altri professionisti. Troppo lento in questi anni è stato e continua ad essere il ricambio generazionale. Un medico di famiglia può lavorare fino a 70 anni. 68 anni la soglia minima per andare in pensione. La pandemia, però, sta portando ad una serie di pensionamenti anticipati: lavoro e stress diventano sempre maggiori. Tuttavia alcune scelte o proposte effettuate per far fronte all’emergenza non sembrano risolvere il problema. L’ultima in ordine cronologico viene dalla Regione Lombardia: infermieri supplenti dei medici, anche se l’assessore Letizia Moratti sembra aver corretto parzialmente la propria proposta.