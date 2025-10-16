Caregiver, La Pigna: “La nostra proposta per riconoscergli i contributi e professionalizzarli”

La Pigna, tramite il consigliere regionale di Rete Civica Marco Mastacchi, presenterà al Consiglio Regionale un progetto per la creazione di un elenco unico regionale, il riconoscimento contributivo e la professionalizzazione dei caregiver, quella che definiscono “una figura a metà tra un operatore socio sanitario e un infermiere, formatasi sul campo assistendo i propri familiari malati o con gravi e gravissime disabilità”. La proposta è stata redatta con il contributo di Emily Tassinari, fisioterapista dell’assistenza domiciliare, già candidata alle comunali con La Pigna