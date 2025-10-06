Una giornata aperta a tutta la cittadinanza per informare su come orientarsi nella rete dei servizi e delle tutele a disposizione di chi, quotidianamente e a titolo gratuito, si prende cura di un proprio familiare o di una persona cara che si trova ad affrontare una condizione di fragilità, non autosufficiente, malata o disabile. In inglese questa figura prende il nome di «caregiver». E proprio a questa figura è dedicato il «Caregiver Day», evento organizzato dal Comune di Russi, in collaborazione con l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM), la Provincia di Ravenna, l’Azienda USL della Romagna e i sindacati CGIL, CISL e UIL.

Sabato 11 ottobre 2025, alla Biblioteca comunale, in Via Godo Vecchia 10 (ore 10), è in programma il convegno informativo dal titolo «I luoghi del prendersi cura. Dai servizi alla Rete di sostegno, come supportare il lavoro di cura del Caregiver».

Nell’occasione sarà consegnato il Kit caregiver, opuscolo informativo realizzato dal Comune di Russi, nell’ambito del progetto EmpowHER, in collaborazione con Servizio Sociale Territoriale, Az. USL e sindacati e co-finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna.

Durante l’incontro, inoltre, verrà distribuito il questionario «I Care», attraverso cui i caregiver presenti potranno esporre bisogni e richieste di aiuto.

«Il Caregiver – spiega Eleonora Mazzoni, Assessora Politiche Sociali, Sanità e Pari Opportunità del Comune di Russi – rappresenta una risorsa preziosa sia per il sistema socio-sanitario che per la società nel suo complesso. È corretto quindi chiedersi: questa figura è adeguatamente tutelata e sostenuta? Come Comune abbiamo pensato che il primo step sia quello di rendere più fruibile la rete di aiuti e tutele cui il Caregiver può accedere, interventi e misure che riguardano sia la persona assistita che il Caregiver stesso. Questa giornata informativa e l’opuscolo nascono proprio per agevolare i Caregiver nel faticoso lavoro quotidiano di cura e accudimento. Perché è nelle piccole sfide quotidiane che si gioca la qualità della vita delle persone».

PROGRAMMA del convegno

Saluti istituzionali

VALENTINA PALLI, Sindaca del Comune di Russi e Presidente della Provincia di Ravenna

Presentazione del Progetto “Prendersi cura dei Caregiver, sostegno e inclusione nella disabilità” e introduzione al Caregiver Day

CARLO PANTALEO, Coordinatore Progetto UILDM Romagna e Tavolo di collegamento attivo per il Caregiver

Presentazione del “Kit Caregiver”

ELEONORA MAZZONI, Assessora Politiche Sociali, Sanità, Pari Opportunità del Comune di Russi

Interverranno inoltre:

CRISTIANA BARONI, Responsabile Area territoriale 4 dello Sportello Sociale e Servizio Sociale Professionale

FABIOLA GARDELLI, Presidente Azienda di Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi

ROBERTA MAZZONI, Direttrice Distretto Sociosanitario Ravenna Russi Cervia

TIZIANA MARZULLI, Dirigente Medico Az. Usl della Romagna U.O. Cure Primarie Ravenna

MASCIA TACCONI, Psicologa Psicoterapeuta Az. Usl della Romagna U.O. Cure Primarie, Centro Disturbi Cognitivi e Demenze Ravenna Cervia e Russi

Ingresso libero.

Per informazioni:

Comune di Russi

Area Servizi alla Cittadinanza

tel. 0544 587644

istruzione@comune.russi.ra.it