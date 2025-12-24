Le redazioni di Ravennawebtv e Faenzawebtv colgono l’occasione per augurarVi un felice e sereno Natale. Le normali pubblicazioni riprenderanno il 27 Dicembre.
“In questo Natale,
vi auguriamo istanti che scaldano davvero:
una voce che rassicura,
un abbraccio che fa sentire a casa,
un sorriso che arriva quando non lo si aspettava più.
Che la gentilezza trovi spazio anche nelle giornate più stanche,
che la speranza torni a bussare con delicatezza,
e che ciascuno possa riconoscere, nel proprio cammino,
qualcosa per cui essere profondamente grato.
Il nuovo anno vi porti ciò che meritate:
giorni pieni, legami sinceri, progetti che respirano.
E quella forza silenziosa
che permette di ricominciare ogni volta.
Buon Natale, davvero.”