Al via oggi il piano di mobilità per 2627 unità collegato al 185° Corso Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria.

In particolare, alla Casa Circondariale di Ravenna arriveranno 8 agenti.

“Con l’arrivo di queste unità, che vanno ad aggiungersi ai neo assunti agenti del 185° Corso arrivati a ottobre, abbiamo aumentato la pianta organica dell’istituto di 6 unità. Queste ulteriori assegnazioni saranno un prezioso supporto per gli agenti già operativi nell’Istituto”, dichiara il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.

“L’arrivo di questi agenti presso la Casa Circondariale di Ravenna e l’aumento di pianta organica sono un’ulteriore boccata di ossigeno per gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria che ogni giorno affrontano le difficoltà all’interno degli istituti penitenziari. Un sentito ringraziamento, ancora una volta, al Sottosegretario Delmastro per il costante impegno nei confronti della Polizia Penitenziaria. Continueremo, insieme, a lavorare per il territorio”, dichiara il senatore di FdI Marta Farolfi.