Chiusa nella notte la Cervese per un incidente avvenuto circa alle 23,15 che ha visto coinvolti quattro auto ed una moto. Una ragazza di 24anni è stata trasportata al Bufalini ma fortunatamente le sue condizioni non erano gravi. Sul posto oltre gli operatori del 118 i Carabinieri. La provinciale è stata chiusa per poter effettuare i rilievi e togliere tutti i mezzi coinvolti. Complessi i rilievi per poter capire la dinamica del sinistro.