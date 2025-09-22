Fine settimana di controlli serrati per i Carabinieri della Compagnia di Lugo, che hanno intensificato le verifiche serali e notturne lungo le principali vie di comunicazione e nei centri abitati del territorio. Impiegate 34 pattuglie, controllati 130 veicoli e più di 200 persone.

Il servizio ha portato all’arresto di un 27enne straniero, fermato a Massa Lombarda mentre si aggirava in monopattino elettrico nei pressi di locali frequentati da assuntori di droga. Alla perquisizione, i militari hanno trovato nascosto negli slip un panetto di hashish da 100 grammi. L’uomo, convalidato l’arresto, dovrà rispettare l’obbligo di firma presso la stazione dei Carabinieri.

Sempre a Massa Lombarda, un 40enne ubriaco ha iniziato a urlare in strada disturbando la quiete pubblica: per lui è scattata una sanzione amministrativa prevista dall’articolo 688 del codice penale.

Sul fronte della sicurezza stradale, due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: uno si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest dopo manovre pericolose, l’altro è risultato positivo con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. Patente ritirata per entrambi, con sequestro dell’auto per il secondo conducente. Numerose anche le multe per uso del cellulare alla guida, che comportano 5 punti in meno sulla patente, una sanzione da 250 euro e la sospensione del documento da 15 giorni a 2 mesi.

I controlli straordinari dei Carabinieri, mirati al contrasto di spaccio, furti e comportamenti di guida pericolosi, proseguiranno nei prossimi giorni nei principali centri abitati del lughese.