Breve ma significativa cerimonia questa mattina al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, dove il comandante provinciale Andrea Lachi ha accolto tre Carabinieri Scelti promossi al grado di Appuntato.

I militari, in servizio tra il Comando Provinciale e le Compagnie di Lugo e Faenza, hanno ricevuto il nuovo grado alla presenza degli ufficiali dell’Arma, in un momento istituzionale che ha voluto valorizzare l’impegno quotidiano svolto sul territorio.

Nel suo intervento, il comandante Lachi ha evidenziato l’importanza strategica della figura dell’Appuntato, elemento fondamentale nel dispositivo operativo dell’Arma. Si tratta infatti di militari che rappresentano spesso il primo punto di contatto tra istituzione e cittadino, sia durante gli interventi di pronto soccorso sia nell’attività ordinaria delle Stazioni.

Un riconoscimento che premia professionalità, dedizione e servizio alla comunità, rafforzando ulteriormente la presenza capillare dell’Arma sul territorio provinciale.