Nello scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Faenza, con il supporto aereo di un elicottero del 13^ Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì, hanno attuato una capillare vigilanza del territorio. Le forze messe in campo hanno permesso di effettuare numerosi controlli alla circolazione stradale nei comuni di Faenza, Solarolo e Bagnara di Romagna, oltre che nella frazione di Granarolo Faentino, elevando diverse contravvenzioni al Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza e per l’utilizzo del telefonino. Nella circostanza, i Carabinieri di Riolo Terme hanno denunciato tre persone, un uomo, una donna ed una minorenne, per furto in concorso. I tre sono stati controllati da una pattuglia, appena usciti da un supermercato del paese dopo che avevano effettuato un furto di vari generi alimentari e prodotti per la casa, per un valore complessivo di 800 euro. La merce, interamente recuperata, è stata immediatamente restituita all’avente diritto. Inoltre, tre persone di nazionalità straniera, di cui due donne, sono state denunciate in stato di libertà poiché resesi responsabili, in diverse occasioni, di reati di maltrattamenti contro familiari e/o conviventi, con la successiva attivazione del cosiddetto “codice rosso”.