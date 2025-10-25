I Carabinieri della Compagnia di Faenza hanno effettuato, negli ultimi giorni, due arresti per evasione, in due distinti interventi.

Il primo episodio risale alla giornata di ieri, quando i militari della Stazione di Faenza hanno rintracciato e arrestato un pluripregiudicato di nazionalità marocchina, in regime di semi-libertà presso il carcere di Bologna. L’uomo, approfittando di un permesso, non aveva fatto rientro alla struttura, facendo perdere le proprie tracce.

Un’attività di ricerca e indagine info-investigativa ha permesso ai Carabinieri di individuare il fuggitivo in un appartamento del centro storico di Faenza, dove è stato bloccato e riconsegnato alla Giustizia. Dopo le formalità, il detenuto è stato trasferito nuovamente presso la casa circondariale di Bologna.

Il secondo arresto è avvenuto nel corso della notte. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno rintracciato un pregiudicato italiano sottoposto agli arresti domiciliari, che si era allontanato senza autorizzazione dalla propria abitazione.

La violazione è stata accertata durante un normale controllo notturno. Le pattuglie coordinate dalla Centrale Operativa 112 NUE hanno avviato immediatamente le ricerche, individuando l’uomo dopo alcune ore.

Per entrambi sono scattate le manette: il secondo arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Ravenna, che ha disposto nuovamente la misura della detenzione domiciliare.