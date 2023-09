“Il governo con un comunicato del 30 Agosto rende noto che il ministero del Tesoro ha messo a disposizione dei comuni che hanno subito l’alluvione un aiuto importante che va ad aggiungersi ai fondi in gestione a Generale Figliolo e al presidente Bonaccini, che oltre all’aiuto che è andato e che andrà alle famiglie con i 3000 euro più i 2000 euro, va a disposizione direttamente dei comuni per mano dei Sindaci.

Visto che ancora nessuno dei Sindaci della Bassa Romagna ha reso noto questa bellissima notizia, ci prendiamo questo onere facendo dei numeri precisi, giusto per far capire ai cittadini dell’importanza di queste risorse,

Lugo 1.360.155,38, Fusignano 348.588,34, Alfonsine 604.806,70

Bagnacavallo 834.943,95, Conselice 465.875,53, Cotignola 328.292,09

Massa Lombarda 518.700,81, Sant’Agata sul Santerno 192.377,93

Facciamo alcune considerazione a questo proposito, è giusto rilevare che alcuni comuni sono stati colpiti duramente dall’alluvione come Conselice, Sant’Agata e Lugo ed alcuni atri meno o per niente, come Alfonsine e Fusignano, ma il governo come un buon padre di Famiglia va ad aiutare tutto il territorio che nel suo complesso ha avuto delle criticità.

Per quanto riguarda Lugo vorremmo che il sindaco Ranalli prendesse l’impegno di investire questo importante aiuto sul Pavaglione e sul centro storico.

Premesso che questo è un fondo che ha come obbiettivo il ripristino del territorio a seguito dell’alluvione, pertanto riteniamo che si debba cogliere questa occasione per rimettere a nuovo il nostro Pavaglione a partire dai servizi, dando la possibilità ai commercianti del centro di svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi e rendendo uno dei simboli di Lugo all’altezza della propria storia.

Ci prendiamo questo impegno con i cittadini Lughesi e con i commercianti del centro, vigileremo attentamente affinché questi fondi vengano al più presto investiti nel Pavaglione.”

Rudi Capucci (Coordinatore Fratelli d’Italia di Lugo e Bassa Romagna)