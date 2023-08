“Come noto il 22 Luglio c’è stata una pesante tromba d’aria ha messo i difficolta tutta l’area nord del comune di Lugo e del comune di Alfonsine.

La domenica 23 il sindaco si è presentato a Voltana facendo un incontro con i cittadini per dimostrare la vicinanza dell’amministrazione verso chi era in difficolta a seguito di questo disastro.

Questo però non ha cambiato il corso delle cose, infatti, ad oggi niente è cambiato. Dal giorno dopo alla forte tromba d’aria che ha divelto alberi e distrutto interi fabbricati.

Tra i rottami sparsi per il paese e visibile un po’ ovunque la presenza di vecchio eternit frantumato dal vento, il che costituisce un vero e proprio allarme di tipo sanitario per la salute dei cittadini, ma anche poliuretano e rottami metallici comunque presentano una propria pericolosità.

A questo proposito abbiamo fatto un’interpellanza in Regione chiedendo la messa in sicurezza del territorio e la tutela della salute dei cittadini ma non abbiamo visto nessun cambiamento.

Nonostante tutto ciò in 14 giorni l’amministrazione non è stata in grado di organizzare la messa in sicurezza del territorio, infatti ad oggi abbiamo ancora l’area del Voltanese in grave difficolta data dalla presenza eternit , di rottami e ramaglie ovunque .

Ieri ho letto una nota stampa del Sindaco che disquisiva sui fondi del PNRR, lanciandosi in analisi sui massimi sistemi, questo mi fa pensare che il primo cittadino sia già con il pensiero verso altri lidi, e che la sa attenzione sia rivolta verso la sua prossima carriera di funzionario di Partito, questo è comprensibile ma mi risulta che il suo mandato si esaurisca tra qualche mese, quindi invito fortemente l’amministrazione Comunale a farsi carico delle proprie responsabilità verso la salute e la sicurezza dei cittadini, noi come partito siamo pronti anche a chiamare formalmente l’amministrazione nei confronti di quello che si configura come interruzione di pubblico servizio.”

Rudi Capucci

Coordinatore FDI per il Comune di LUGO e la Bassa Romagna