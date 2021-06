Cappotto termico: l’Unione della Romagna Faentina rimuove il vincolo per alcuni palazzi dei centri urbani

Verrà rimosso il vincolo per alcuni palazzi del centro storico che impediva la realizzazione del cappotto termico. Con la trasformazione sempre più rilevante del clima e l’entrata in vigore di provvedimenti per l’ammodernamento degli edifici dal punto di vista della sostenibilità ambientale, risultano oggi anacronistici molti vincoli che impediscono interventi edilizi nei centri storici urbani. Sia a livello nazionale, sia a livello locale, le varie amministrazioni si stanno adoperando per cercare di adeguare le normative alla realtà odierna, garantendo al contempo la tutela della storia e della cultura delle città. Segue questa strada la decisione dell’Unione della Romagna Faentina di consentire la realizzazione del cappotto termico, uno dei provvedimenti finanziabili col Superbonus. Dopo una fase di studio, è quindi stata redatta una mappatura degli edifici, disponibile online: i proprietari di case e palazzi evidenziati di giallo nella mappa potranno avviare le pratiche che dovranno superare una valutazione tecnica che terrà conto dell’intervento e del tipo di edificio.