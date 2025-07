“L’erba alta nel parco di via Cilla è di casa, impedendo l’utilizzo da parte dei ravennati che intendono portare il proprio cane a farvi una passeggiata.

Inoltre l’erba alta, presente agli incroci, limita grandemente la visibilità degli automobilisti, generando una situazione di reale pericolo.

A questa incuria se ne aggiunge un’altra: la vegetazione tagliata non viene raccolta, seccandosi sul luogo, come avviene nel parco dietro alla ferrovia, creando problemi per i cani qualora vengano portati a passeggio.

Infatti l’erba secca, oltre al cattivo odore, si infila nel naso, nelle orecchie, nel pelo e nelle zampe dei nostri amici animali, creando gravi problemi di salute.

Diverse segnalazioni di cittadini evidenziano che sia il mancato sfalcio dell’erba sia l’omessa raccolta di quella tagliata sono presenti in molti parchi della nostra città, generando degrado, pericolo per la circolazione e problemi per gli animali da compagnia

E’ inaccettabile che Ravenna sia in questo stato di degrado in costante aumento.

Ma l’amministrazione cosa fa? A quale società o cooperativa è stato appaltato il servizio di manutenzione del verde, dello sfalcio dell’erba e della raccolta di quella tagliata?

E’ urgente la risposta di Palazzo Merlato ed è per questo che abbiamo depositato un question time in materia, chiedendo risposta in tempi brevissimi

Signor Sindaco la puntuale, continua ed efficiente manutenzione del verde evidenzia lo stato di vivibilità di una città, non se lo dimentichi.”

I consiglieri di Fratelli d’Italia

Patrizia Zaffagnini

Falco Caponegro