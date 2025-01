In occasione del Capodanno, la Polizia Locale di Ravenna ha potenziato i controlli sulle strade, al fine di ridurre i rischi legati a comportamenti imprudenti alla guida, e nei luoghi dedicati ai festeggiamenti.

Diverse, purtroppo, sono state le richieste pervenute alla Sala Operativa, per incidenti stradali. Dalla mattinata di lunedì 30 dicembre alla notte del 31, sono stati 10 gli interventi delle pattuglie, sia in città che nelle località balneari e del Forese, per sinistri con feriti e senza feriti.

Quello che ha avuto conseguenze più gravi è occorso presso la Rotonda Spagna, all’intersezione con via Salvador Allende, dove un automobilista, di 86 anni, ha investito un pedone, di 65 anni, in quel momento intento ad attraversare sul passaggio pedonale. L’uomo è stato trasportato al Bufalini, in prognosi riservata.

Singolare l’intervento di lunedì mattina, che ha portato alla denuncia di un 70enne, resosi responsabile di due diversi incidenti, in via Fiume Montone Abbandonato, occorsi a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. In particolare era giunta segnalazione inerente il conducente di un veicolo che, dopo aver urtato un’altra conducente che si apprestava a salire in auto, aveva proseguito la marcia, andando, poco dopo, a collidere contro un veicolo in sosta.

Grazie alle immediate indagini e ad alcune testimonianze, gli agenti sono riusciti ad individuare l’automobilista, risultato positivo alla prova etilometro, che è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza ed omissione di soccorso.

Un’altra guida in stato di ebbrezza è stata accertata nel pomeriggio di lunedì, a Lido Adriano, in viale Manzoni all’intersezione con viale Leonardo. Nella circostanza gli agenti sono intervenuti per un sinistro (tamponamento tra due veicoli), a seguito del quale si appurava che la conducente, responsabile del tamponamento, evidenziava un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l. Dagli accertamenti è emerso, inoltre, che la donna stava circolando con patente revocata per cui si procedeva nei suoi confronti con la denuncia e contestuale applicazione delle sanzioni previste.

In due casi si è verificata la perdita di controllo autonoma del mezzo, da parte dei relativi conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli, con conseguente danneggiamento di pertinenze stradali (abbattimento palo dell’illuminazione pubblica a Lido Adriano e di paletti dissuasori a Ravenna, viale Gramsci).

Un ulteriore sinistro, con feriti e fuga di una delle parti coinvolte, si è verificato tra un monopattino ed un velocipede, nella serata di martedì 31 dicembre, in via Fiume. Nella circostanza, sul monopattino sarebbero state presenti due persone che, dopo aver urtato il ciclista, si sono repentinamente allontanate. L’uomo, 34 anni, è dovuto ricorrere alle cure del caso.

Nel corso di un controllo dinamico del territorio, avvenuto sempre martedì, in mattinata, gli agenti hanno inoltre proceduto al controllo di un ciclomotore nei pressi di viale Newton, la cui conducente, una 60enne, è risultata sprovvista di copertura assicurativa e di patente. La donna, in quanto recidiva, come da pregresso verbale del 01.10.2024, è stata sanzionata penalmente, per guida senza patente, ed il veicolo è stato sequestrato.

Nel corso del 2024 la Polizia Locale di Ravenna ha rilevato 1.181 sinistri (nel 2023 erano stati 1.095 e nel 2022, 1.074).

Dei suddetti 1.181 incidenti, n. 12 sono stati quelli mortali (con 14 morti, in quanto in due casi si è registrato un decesso plurimo), n. 748 quelli con feriti (di cui 19 prognosi riservate) e n. 421 quelli che hanno causato soli danni alle cose.