Poco dopo la mezzanotte del nuovo anno, a Ravenna, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti presso un esercizio pubblico del centro cittadino a seguito di una segnalazione per disturbo ai clienti.

Il soggetto coinvolto, un cittadino guineano di 27 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ha assunto fin da subito un atteggiamento aggressivo e offensivo, rifiutando di fornire le proprie generalità e rivolgendo frasi oltraggiose anche nei confronti dei militari intervenuti.

Durante le operazioni di identificazione e accompagnamento, l’uomo ha opposto resistenza, scalciando e spintonando i Carabinieri, che sono comunque riusciti a contenerlo e a condurlo in sicurezza presso gli uffici dell’Arma.

Il 27enne è stato quindi arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, reati aggravati dall’inosservanza dell’ordine di lasciare il territorio nazionale e dalla violazione del divieto di dimora nel Comune di Ravenna a cui era sottoposto.

Nel corso del giudizio direttissimo, svoltosi nella tarda mattinata odierna, il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo il divieto di dimora nella provincia di Ravenna e concedendo il nulla osta all’espulsione.