Capodanno: bene per ristoranti e bar del centro storico. Presenti anche turisti per lo più italiani

Sono soddisfatti i ristoratori e i bar del centro di Ravenna dopo il Capodanno, che ha registrato un’elevata partecipazione al concerto in Piazza del Popolo. Qualche cliente, però, avrebbe voluto una proposta musicale un po’ più ‘sprint’. Non male le presenze turistiche, anche se in leggero calo secondo l’Hotel Diana. Il turismo è stato prevalentemente italiano, con pernottamenti brevi e prenotazioni dell’ultimo minuto. Secondo ristoratori e albergatori del centro storico, bisogna lavorare per attrarre più turisti internazionali e di fascia alta, ma l’inizio del 2025 è stato complessivamente promettente