In occasione della “Festa di Capodanno”, in programma mercoledì 31 dicembre 2025, l’Area Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha emesso un’ordinanza specifica per regolamentare la circolazione e la sosta nell’area interessata dai festeggiamenti. Il provvedimento si rende necessario per garantire la sicurezza del pubblico e consentire il regolare svolgimento dell’evento in Piazza Martiri della Libertà.

Nello specifico, a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 31 dicembre 2025 e fino alle ore 04:00 di giovedì 1° gennaio 2026, sarà istituito un divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Piazza Martiri della Libertà, nel tratto compreso tra il civico 32 e l’intersezione con Piazza del Popolo. Tale restrizione comporterà anche la temporanea sospensione della validità dei titoli di sosta ordinari all’interno dell’area transennata.

Dalle limitazioni sono esclusi i mezzi di soccorso, i veicoli di emergenza e i mezzi impiegati dall’organizzazione per l’allestimento e lo sgombero delle strutture necessarie alla festa. La segnaletica informativa sarà installata per tempo per avvisare l’utenza e i residenti delle variazioni. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e ricorda che i veicoli lasciati in sosta dove non consentito verranno rimossi e trasportati in deposito. La normale viabilità sarà ripristinata alle prime ore del mattino di Capodanno, una volta concluse le operazioni di pulizia e disallestimento della piazza.