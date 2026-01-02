In centinaia per il tradizionale brindisi di mezzanotte in piazza Martiri della Libertà per salutare l’arrivo del nuovo anno in un clima di festa e musica. Dal palco della piazza, il sindaco Massimo Isola ha rivolto il proprio messaggio alla cittadinanza, unendo il ringraziamento per il successo dell’evento a una riflessione sul percorso che la città sta affrontando. La festa ha preso il via alle ore 21.30 con il concerto live dei Mystic Doll.

“Vedere questa piazza così piena di volti e di speranza è il miglior segnale che Faenza potesse dare”, ha dichiarato il Sindaco Isola. “Ringrazio di cuore gli organizzatori e i partner per aver reso possibile questa serata di serenità e condivisione”. Nel suo saluto, il primo cittadino ha sottolineato il valore simbolico del ritrovarsi insieme: “Siamo nel pieno di un percorso di ricostruzione post-alluvione che richiede fatica, pazienza e determinazione. I momenti difficili non sono ancora del tutto alle spalle, ma la forza dimostrata da questa comunità è il motore che ci permetterà di vincere le sfide future. Il 2026 deve essere l’anno in cui i progetti diventano realtà e in cui nessuno viene lasciato indietro”.

Allo scoccare della mezzanotte, il sindaco ha guidato il tradizionale brindisi augurale, accompagnato dalla distribuzione gratuita di panettone e spumante per tutti i presenti. “Auguro a ogni faentino un anno di rinascita e di orgoglio per la nostra terra,” ha concluso Isola. “La partecipazione di stasera dimostra che siamo una città viva, capace di guardare al futuro con coraggio”.