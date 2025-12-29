Con l’approssimarsi dei festeggiamenti per la fine dell’anno, l’amministrazione comunale rivolge un appello alla cittadinanza affinché il passaggio al 2026 avvenga all’insegna del senso civico e della sicurezza.

“In particolare, si intende richiamare l’attenzione sul rispetto del Regolamento di Polizia Urbana, che disciplina la convivenza civile e la tutela degli spazi pubblici”.

Il Regolamento sancisce chiaramente il divieto di accendere fuochi, gettare oggetti accesi o utilizzare materiali esplodenti, fuochi d’artificio e oggetti similari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica o compromettere l’incolumità dei cittadini. La norma, valida su tutto il territorio comunale e con particolare severità nel centro storico, prevede che ogni violazione, qualora non costituisca reato, perseguibile quindi dal Codice Penale, comporti sanzioni amministrative.

“L’amministrazione sottolinea come la pericolosità di tali comportamenti sia spesso sottovalutata, nonostante i rischi di gravi lesioni personali e i danni potenziali al patrimonio storico e architettonico della città. Oltre alla sicurezza delle persone, l’attenzione è rivolta anche alla tutela degli animali, sia domestici che selvatici, per i quali le esplosioni rappresentano un trauma profondo. Il loro udito estremamente sensibile trasforma i “botti” in vere e proprie torture fisiche, causando panico, disorientamento e, nei casi più gravi, crisi cardiache o fughe incontrollate che possono sfociare in incidenti stradali, pericolosi anche per gli utenti della strada. Si ricorda inoltre che il Codice Penale, punisce il maltrattamento degli animali e che provocare sofferenze gratuite è un atto che contrasta con i valori di civiltà della nostra comunità.

Festeggiare in modo responsabile significa scegliere forme di divertimento che non mettano a repentaglio la vita degli altri e che rispettino la sensibilità di tutti”.