Venerdì 5 settembre alle ore 17.00 al Museo Civico San Rocco di Fusignano sarà inaugurata la mostra dal titolo “Vanni Spazzoli. Passato e Presente.

L’esposizione, curata dalla storica dell’arte Beatrice Buscaroli, comprende una raccolta selezionata delle opere più rappresentative dell’eccentrico artista romagnolo.

Vanni Spazzoli (Forlì 1940), già allievo di Umberto Folli, Ettore Panighi e Raffaele De Grada dai quali gli deriva una solida formazione figurativa, dai primi anni Settanta è presente in manifestazioni a carattere regionale. Nel ventennio successivo collabora con la Galleria Guaccarini di Bologna iniziando un’intensa attività espositiva in Italia e in vari paesi europei. Tutt’oggi collabora con la Galleria l’Ariete di Bologna senza mai interrompere la sua produzione.

L’evento, è promosso dall’Associazione Amici della Capit di Ravenna e dal Comune di Fusignano, con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, dell’Accademia di BB.AA. di Ravenna e dell’Auser di Fusignano.