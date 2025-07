Prosegue al Luana Beach di Marina di Ravenna (V.le Lungomare 80) la rassegna letteraria Capit Incontra, promossa da ormai vent’anni dall’Associazione Capit Ravenna in collaborazione con la locale Pro Loco.

Mercoledì 30 luglio alle ore 21.00 saranno protagonisti della serata Rosita Boschetti e Gianfranco Miro Gori, autori del libro Giovanni Pascoli. Viaggio in Italia (Il Ponte Vecchio, 2023).

Il volume raccoglie una serie di conferenze organizzate dall’Accademia pascoliana e dedicate al ‘viaggio in Italia’ del poeta, ridisegnando per la prima volta il profilo del Pascoli pellegrino, che definiva se stesso «cavaliere errante dell’insegnamento», e rivela la natura inquieta del professore condannato a un destino di sradicamento dal paese natale, un’erranza vissuta come una sorta di epos personale.

Rosita Boschetti (Santarcangelo di Romagna) dirige il Museo Casa Pascoli di San Mauro, casa natale del Poeta, dove ha realizzato numerose mostre con i relativi cataloghi, su aspetti meno esplorati della biografia pascoliana. Ha collaborato a volumi dedicati al Poeta, e ha scritto, con Gianfranco Miro Gori e Umberto Sereni, Giovanni Pascoli 1855-1912. Vita, immagini, ritratti, Parma, 2012.

Gianfranco Miro Gori (San Mauro Pascoli) è saggista e poeta. Laureato in “storia e filologia del cinema”, è stato il fondatore della Cineteca di Rimini di cui è stato direttore fino al 2012. Nella sua carriera di studioso e letterato si è dedicato al rapporto tra cinema e storia, soprattutto per quanto riguarda Federico Fellini. Oltre che a Giovanni Pascoli, ha dedicato i suoi studi al poeta dialettale e sceneggiatore Tonino Guerra e al musicista e compositore Secondo Casadei. È inoltre autore di alcune raccolte di poesie in dialetto.

Ingresso libero.