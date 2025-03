Per il quinto appuntamento della Stagione 2024/2025 di Capire la Musica, avrà luogo un concerto in occasione della Festa della Donna.

Lo scopo dello spettacolo è quello di dare il giusto valore alla figura della donna, dai successi alle sfide, alla lotta contro discriminazioni e violenze, denunciando le ingiustizie che ancora perdurano.

La serata sarà dedicata all’impegno di Linea Rosa nei confronti delle donne vittime di violenza e alla sensibilizzazione del dramma vissuto da loro e dai loro familiari, che vivono una ferita inguaribile.

Protagonista di questo evento: la giovane violoncellista cesenate Giada Moretti partita dal Conservatorio Maderna, studentessa alla Mozarteum University di Salzburg, vincitrice della fase regionale della XIII edizione del Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica “Alda Rossi da Rios”, collabora già da diversi anni con la Young Musicians European Orchestra e l’anno scorso è stata ammessa all’esclusiva Accademia Stauffer, istituzione musicale per l’alta formazione degli strumenti ad arco che ha sede Cremona.

Nel programma due colossi della musica: Beethoven con la Sonata per violoncello e pianoforte in re maggiore Op. 102, No. 2 e Schubert con la Sonata per violoncello e pianoforte D.821 “Arpeggione”, brano da sempre apprezzato per la sua complessità, richiede una notevole abilità tecnica da parte dell’esecutore.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Ravenna e le Associazioni Linea Rosa, Fidapa e Soroptimist.

Biglietti: Posti non numerati 12€ intero, 8€ ridotto, 5€ giovani.

Per info erconcerti@yahoo.it