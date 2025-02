“Si ricorda che è online fino alle 12.30 del 21 febbraio il bando per l’assegnazione temporanea di una concessione demaniale marittima per capanni balneari nei quali realizzare iniziative per la salvaguardia, protezione e sensibilizzazione ambientale, nonché divulgative e didattiche sulla storicità del territorio e del paesaggio della costa ravennate. Il bando è scaricabile dal seguente link: https://www.comune.ra.it/bandi/bando-per-lassegnazione-temporanea-di-una-concessione-demaniale-marittima-per-la-realizzazione-di-capanni-balneari-attrezzati-per-la-salvaguardia-protezione-e-sensibilizzazione-ambientale-n/”