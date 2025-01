Caos nel centrodestra. Verlicchi: “Almeno Rolando ha messo un nome sul piatto, il mio. Io a disposizione”

Dopo mesi di silenzio, nel centrodestra ravennate è scoppiato il caos in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. Negli studi del programma Talk24 di Teleromagna, il consigliere comunale della Lega Gianfilippo Rolando propone come candidata sindaca Veronica Verlicchi, consigliera della lista civica La Pigna. Poco dopo l’annuncio Teleromagna ha raggiunto il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone che ha smentito il sostegno della Lega a Verlicchi. Il centrodestra cittadino ha sempre detto di voler scendere in campo unito, ma un nome ancora non era stato fatto. L’annuncio a sorpresa ora potrebbe rompere definitivamente gli equilibri.

A Talk24, accanto a Rolando e Verlicchi, c’era anche il capogruppo in consiglio di Forza Italia Alberto Ancarani che ha espresso la sua sorpresa. Assente invece in studio l’ex capogruppo di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero.