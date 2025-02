È un omaggio al grande Lucio Dalla “Aspettiamo senza avere paura, domani” scritto e interpretato dal trio composto da Sasà Calabrese, Dario De Luca e Daniele Moraca, in programma sabato 8 febbraio (ore 21), come terzo appuntamento della rassegna Sipario 13, al Teatro Binario di Cotignola. Il titolo riprende l’ultimo verso della sua immortale “Futura”, canzone scritta da Lucio a Berlino nel 1979.

Lo spettacolo, prodotto da “Scena Verticale”, ideato e scritto durante i mesi della pandemia, sarà un viaggio alla scoperta della musica del genio bolognese, della profondità dei suoi testi e dei significati nascosti nella sua opera.

«Tutti i testi delle mie canzoni sono sempre piccoli racconti, ipotesi di sceneggiature» diceva Lucio.

Da qui nasce l’idea di unire la forma canzone con la parola, con l’arte di teatralizzarla, cercando di creare uno spettacolo dove le canzoni arrivino sotto forma di racconto: un racconto orizzontale, come se fosse un film. Brani musicali, riflessioni, aneddoti sulla vita artistica del cantautore e di tanti colleghi che formano il frastagliato arcipelago della canzone d’autore italiana, si dipaneranno nello spettacolo in un clima di leggerezza ed ironia, in cui non mancherà il coinvolgimento del pubblico. In un gesto totale di attesa di futuro e di speranza. Come scriveva e cantava Lucio: “I tuoi occhi così belli non li ho visti mai. Ma adesso non voltarti. Voglio ancora guardarti. Non girare la testa. Dove sono le tue mani. Aspettiamo che ritorni la luce. Di sentire una voce. Aspettiamo senza aver paura domani”.

La rassegna di prosa «Sipario 13» è organizzata dall’associazione Cambio Binario con il patrocinio e il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cotignola.

Il Teatro Binario si trova in Viale Vassura 18/a Cotignola (RA).

Ingresso intero 18 euro, ridotto (fino ai 26 anni e over 65) 16 euro.

Info e prenotazioni: 373 5324106, www.cambiobinario.it oppure sulla pagina Facebook di Cambio Binario. La biglietteria sarà aperta un’ora prima dello spettacolo.