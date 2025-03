“Cantine in città”: Fiera Mercato di vini a Ravenna

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna alle Artificerie Almagià di Ravenna la manifestazione “Cantine in Città” che quest’anno si svolgerà sabato 8 marzo. Il grande successo di pubblico e di operatori del settore dell’ultimo biennio, con presenze vicine alle 500 unità per anno, ha spinto il gruppo di appassionati a confermare la formula che è stata tanto apprezzata.

Cantine in Città 2025 si terrà sabato 8 marzo, dalle 12 alle 19, e gode del patrocinio del Comune di Ravenna. Confermato anche lo staff di appassionati che ha organizzato le precedenti edizioni. Il 2025 vedrà una lieve riduzione degli espositori, dalle 40 dello scorso anno alle 37 di quest’anno per favorire maggiore spazio alla manifestazione. Inoltre, vista la particolare data dell’8 marzo si è concesso particolare spazio alle vignaiole donne, alcune di queste sono “Sbarbatelle”, associazione di produttrici under 40.