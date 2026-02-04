Da lunedì 09.01.26 e fino a mercoledì 11.01.26, in via Casanola, in prossimità del sottopasso ferroviario in direzione Castel Bolognese, verrà istituito un divieto temporaneo di transito a veicoli e pedoni limitatamente al tempo strettamente necessario alla posa di una tubazione non divisibile.

Il provvedimento si rende necessario al fine di consentire a HERAtech srl di completare la risoluzione delle interferenze dei sottoservizi con la nuova Circonvallazione, un intervento che permetterà di restituire ad ANAS le aree libere per il proseguimento del cantiere della nuova viabilità.

Durante i lavori, come disposto dalla Polizia Locale, è prevista l’interruzione temporanea della circolazione stradale, circoscritta al periodo indispensabile alla posa del tubo indivisibile sotto il sedime stradale. Per le restanti lavorazioni di cantiere è invece prevista una regolazione temporanea della circolazione, con l’adozione di un senso unico alternato, regolato da semafori o movieri. Nelle vie adiacenti sarà installata apposita segnaletica di preavviso.

Il transito dei veicoli di massa inferiore a 3,5 tonnellate sarà deviato come segue: tutti i veicoli provenienti dalla SS 9 Via Emilia con direzione Solarolo saranno deviati lungo via Zanelli e via Parini; tutti i veicoli provenienti da Solarolo con direzione Via Emilia saranno deviati lungo via Farosi.

Per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, il divieto di transito su via Casanola sarà preavvisato anche sulla SS 9 Via Emilia, prima dell’intersezione con via Casanola, in entrambi i sensi di marcia, e sulla SP 7 Felisio, anch’essa in entrambi i sensi di marcia.

Pur comprendendo il disagio derivato dalle misure operative adottate, i lavori in oggetto risultano propedeutici al completamento della nuova Circonvallazione. Sullo stato di avanzamento dei lavori seguiranno aggiornamenti periodici.