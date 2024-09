Al via lunedì 30 settembre i lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione in via Marina a Lido di Savio per un valore di 335mila euro. L’importo del finanziamento proviene da fondi comunali derivanti da contributi per oneri di urbanizzazione.

Si tratta di un intervento che prevede la riorganizzazione della viabilità della via Marina, a fianco del Koko Hotel, con la realizzazione di aiuole di separazione per agevolare l’ingresso ai nuovi parcheggi e allo stesso albergo che ad oggi non è regolato.

Le larghezze delle corsie di progetto nel tratto interessato dall’intervento, a doppio senso di circolazione, saranno superiori a 3 metri per corsia. I due parcheggi ad uso pubblico hanno una superficie rispettivamente di 962 e 604 metri quadri e non saranno pavimentati, ma lasciati a verde.

Il deflusso delle acque meteoriche nella strada e parcheggi sarà assicurato dalla posa di caditoie ogni 15-20 metri. E’ inoltre prevista la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione a servizio dei due parcheggi e del tratto di via Marina oggetto di intervento.

La via Marina sarà riasfaltata nel tratto interessato e in alcuni tratti della vicina rotatoria.

Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà istituito il senso unico da via Nullo Baldini a via Premilcuore con deviazione del flusso veicolare in direzione opposta in via Premilcuore, viale Byron, viale Baldini.

La conclusione dei lavori è prevista entro la fine di febbraio 2025.

Inizieranno mercoledì 2 ottobre i lavori di manutenzione straordinaria previsti per le vie Portone e Dantona, all’interno del borgo San Biagio.

L’intervento, del valore di 90mila euro, finanziato nel Piano degli Investimenti 2023, si è reso necessario per la messa in sicurezza di entrambe le vie attraverso il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso.

“Poiché si tratta di strade di collegamento all’interno del borgo – afferma l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – molto frequentate non solo dai cittadini di Ravenna, ma anche da ospiti e turisti, rientrando tra l’altro nell’ambito dei percorsi turistici legati alla promozione del mosaico, è un intervento molto atteso e finalmente siamo riusciti a far partire i lavori che contiamo di concludere nei tempi previsti”.

Le due strade sono caratterizzate da sezioni stradali con larghezza variabile. Via Portone ha un andamento pressoché rettilineo, con lunghezza complessiva pari 297 metri e di larghezza variabile; via Dantona invece è sviluppata con andamento a C, per una lunghezza totale di 118 metri con larghezza variabile. Entrambe le strade sono prive di marciapiedi.

I lavori saranno realizzati in modo da poter mantenere le strade aperte al transito di veicoli, pedoni e biciclette, ad eccezione dei tratti di volta in volta interessati, dove non sarà possibile transitare con veicoli nella fascia oraria dalle 8 alle 16. Le aree su cui si svolgerà l’intervento sono tutte di proprietà del Comune e l’intervento di manutenzione straordinaria non comporta costi di gestione aggiuntivi.

La fine dell’intervento è prevista entro la fine del mese di novembre. Successivamente alla sua conclusione si procederà con l’istituzione della Zona a Traffico Limitato (ZTL), 0.00 – 24.00, relativa alla sosta e alla circolazione della via Belvedere (nel tratto compreso fra via degli Spreti e via Ferretti), delle vie Antonio Tarlazzi e Ferretti, dei vicoli Bergamini e Farosi, della piazzetta Rossi e delle vie Ghibuzza, Portone, Rampina, dei Pozzi, Dantona, Moradei, Mingaiola, Scaletta, Portoncino. Al momento opportuno ne sarà data informazione ai residenti.