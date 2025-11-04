Cantieri Adriatica e Classicana, Anas: “Fine entro l’estate”. Residenti chiedono barriere antirumore

I cantieri sull’Adriatica e sulla Classicana sono stati al centro di un’assemblea pubblica tra Anas, Amministrazione comunale e cittadini ieri sera al Bronson. Anas ha condiviso le tempistiche dei lavori, la cui fine è prevista per l’estate del 2026 (ma potrebbero poi cominciare almeno un altro stralcio sull’Adriatica, già finanziato). Sull’Adriatica, lo stralcio di via Savini dovrebbe concludersi entro gennaio, mentre il rifacimento dei ponti sul Ronco e sul Montone dovrebbe terminare entro l’estate. Sulla Classicana, i lavori di allargamento saranno conclusi entro i primi mesi del 2026, mentre le rampe di svincolo di Porto Fuori dovrebbero essere complete per gennaio, con quelle sul lato classe già entro fine mese. Tanti gli interventi dei cittadini che hanno chiesto barriere fonoassorbenti e cinture verdi, hanno lamentato disagi per la circolazione e preoccupazione per il futuro della viabilità