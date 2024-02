In previsione dell’avvio dei lavori, il prossimo 4 marzo, per la realizzazione della rotonda di via Piano Caricatore, viale Masi e viale De Pinedo, l’Amministrazione Comunale ha avuto un incontro con le realtà produttive più interessate allo svolgimento del cantiere che prevede la chiusura di via Piano Caricatore (dal passaggio a livello fino alla futura rotatoria ad esclusione di pedoni e bici a mano) e il senso unico alternato con impianto semaforico in viale De Pinedo e in viale Masi.

L’incontro, alla presenza del sindaco Davide Ranalli degli assessori interessati e dei tecnici comunali, si è tenuto in un clima costruttivo con l’obiettivo di tenere conto di tutte le esigenze, quelle della realizzazione di un’opera importante e attesa dal punto di vista della sicurezza stradale e della fluidificazione del traffico e quelle delle realtà produttive che verranno interessate dalla chiusura delle strade.

In questi giorni partirà un volantinaggio ai residenti interessati e sarà data comunicazione alle famiglie, attraverso gli istituti scolastici, per una più ampia conoscenza dell’avvio del cantiere e del suo impatto sul traffico.

“Siamo interessati a tenere conto delle esigenze di tutti rispetto a un cantiere che avrà sicuramente un impatto non indifferente – spiegano gli assessori ai Lavori Pubblici Veronica Valmori e alle Attività Produttive Luciano Tarozzi – . Per questo motivo l’azienda che realizzerà i lavori è impegnata al massimo a contenere i tempi e, nel corso del cantiere, intendiamo attuare tutte le decisioni utili a ridurre gli impatti sull’attività produttiva, sui residenti del quartiere Lugo Sud e su chi utilizza quel comparto viario per gli spostamenti quotidiani”.