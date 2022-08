Il campione iridato Marco Prati ha vinto la selezione per gli Europei Under 23 di canottaggio che si svolgeranno sabato 3 e domenica 4 settembre ad Hazewinkel, in Belgio.

Il giovane atleta della Canottieri Ravenna difenderà i colori azzurri nel singolo, specialità dove quest’anno ha dominato la scena italiana e internazionale con tre vittorie maiuscole: il titolo mondiale Under 19, il titolo italiano Under 23 ed il titolo italiano Under 19. Ora è il momento per il diciottenne Prati di mettersi alla prova a livello europeo con atleti anche 4 anni più anziani di lui.

Sulla strada del singolista romagnolo ci saranno 14 nazioni: Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Norvegia, Polonia, Slovenia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.

L’obiettivo di Prati è quello di fare più strada possibile in una competizione in cui sfiderà una serie di atleti medagliati ai Mondiali Under 23. Sicuramente il modo migliore di chiudere una stagione che resterà negli annali della Canottieri Ravenna e del canottaggio italiano.