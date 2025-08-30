“Negli ultimi giorni a Faenza si sono verificati episodi gravissimi che non possono passare sotto silenzio. Due cani hanno perso la vita, con ogni probabilità per avvelenamento, dopo essere stati portati nell’area di sgambamento del Parco Tassinari. Il primo caso è stato denunciato martedì mattina da una donna, il cui cane è deceduto improvvisamente: l’autopsia ha confermato l’avvelenamento. Nelle ore successive, un secondo episodio con sintomi compatibili, una grave emorragia interna, ha fatto scattare nuovamente l’allarme.

La Polizia Locale ha avviato i sopralluoghi e sono stati affissi cartelli informativi per invitare i cittadini alla cautela, ma fino ad ora non sono stati rinvenuti bocconi avvelenati. Le indagini sono in corso, ma la preoccupazione delle famiglie e dei proprietari di cani cresce di ora in ora.

Per questo motivo annuncio che depositerò a breve un’interrogazione per chiedere chiarimenti all’Amministrazione comunale: è inaccettabile che, nonostante in passato si siano già verificati episodi simili, non sia stato fatto intervenire il Nucleo Cinofilo ODV, un’associazione che ha una convenzione con il Comune proprio per casi come questo. VISTO CHE SONO DOTATI ANCHE DI UNITÀ CINOFILE ANTIVELENI, SAREBBERO UTILI PER BONIFICARE E PREVENIRE IN AREE SOSPETTE

Non basta limitarsi ai cartelli e ai controlli visivi: serve un’azione preventiva e mirata, che utilizzi tutte le risorse a disposizione per tutelare i nostri animali e garantire la sicurezza delle aree pubbliche. I cittadini hanno il diritto di sapere perché non sia stato attivato questo importante supporto e quali misure concrete il Comune intenda adottare per impedire che tali episodi possano ripetersi.”

Roberta Conti

Consigliere comunale – Lega