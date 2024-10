“Sono molto felice che il Partito democratico di Ravenna abbia annunciato i nomi dei candidati al consiglio regionale per la provincia di Ravenna.

Si tratta di quattro candidature forti e radicate nel territorio, di importante esperienza amministrativa e del mondo del lavoro e nel contempo di grande apertura e ascolto verso la società civile. Con ognuno di loro ho avuto l’onore e il piacere di collaborare in questi anni e sono fiero che uniscano i loro volti al mio in questa campagna elettorale.

Eleonora, Petia, Massimo e Niccolò incarnano con il loro operato quotidiano molti dei temi centrali del mio progetto per la Regione Emilia-Romagna come la salute e la sanità, il lavoro, i diritti, lo sport e il volontariato e sono certo che saranno in grado di rappresentare il nostro territorio con autorevolezza, competenza ed energia, affrontando le sfide future che ci attendono con visione e concretezza”.