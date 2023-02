Cancellate prime multe autovelox della circonvallazione. Bertozzi (Fdi) e Grillini (Iv) al Comune: “Ve l’avevamo detto”

I due consiglieri comunali Alessio Grillini, capogruppo di Italia Viva, in maggioranza, e Stefano Bertozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia, in minoranza, avevano messo in allerta il Comune di Faenza su possibili ricorsi da parte degli automobilisti multati e su possibili esiti sfavorevoli all’amministrazione pubblica.

La notizia della cancellazione delle prime multe di uno dei due autovelox della circonvallazione, l’apparecchio inizialmente installato sulla struttura del ponte di via Ballardini, nascosto alla vista degli automobilisti, e ora spostato, era oggi riportata su Il Resto del Carlino.