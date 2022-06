Questa mattina poco dopo le 5, in via Canale Molinetto un ragazzo del 2001 a bordo di una Seat Ibiza da solo procedeva in direzione Punta Marina a forte velocità e poco prima del distributore ha sbandato a sinistra, ha attraversato lo spartitraffico in diagonale senza colpire muretti e si schiantato sulla fila di alberi che delimita il parcheggio privato del chiosco Piadina lato Canale Molinetto verso Ravenna. A causa forte impatto è volato via il blocco motore e la bombola di alimentazione GPL. Sul posto gli uomini del 118 che hanno aspettato l’arrivo dei Vigili del Fuoco che dopo circa 20 minuti hanno estratto il ferito che viene estratto, con diversi traumi e viene portato a Cesena al Bufalini cosciente.

La strada direzione Ravenna viene chiusa dai Carabinieri che deviano il traffico direzione via della Idrovora i rilievi e gli accertamenti vengono eseguiti dalla Polizia Locale.