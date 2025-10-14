Proseguono senza sosta gli interventi di ripristino e impermeabilizzazione del Canale dei Mulini, infrastruttura idraulica strategica per la gestione delle acque nel territorio dei Comuni di Castel Bolognese, Lugo, Fusignano, Bagnara di Romagna, Cotignola. In particolare, in questa fase il cantiere allestito dal Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale è operativo tra Solarolo, Lugo e Bagnara di Romagna.

I lavori, avviati nell’ottobre 2024, sono stati programmati a seguito dei danni provocati dall’alluvione di maggio 2023, quando il canale si trovò a dover gestire volumi d’acqua eccezionali provenienti dalle rotte fluviali. L’intervento, del valore complessivo di oltre 2.800.000 euro, rappresenta un passo importante nel percorso di messa in sicurezza delle infrastrutture idrauliche e di tutela del territorio interessato dal Canale dei Mulini.

Attualmente sono operative tre squadre di lavoro, impegnate nelle operazioni di impermeabilizzazione e consolidamento. Per accelerare l’avanzamento dell’intervento, nelle prossime settimane entrerà in attività una quarta squadra, così da recuperare i ritardi dovuti al maltempo delle scorse settimane.