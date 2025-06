Il tour delle assemblee territoriali di bilancio di Camst group ha fatto tappa a Cervia per il quarto appuntamento dedicato alla Romagna, dopo gli incontri di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Liguria. Alla Darsena del Sale, i soci hanno avuto l’occasione non solo di confrontarsi sull’andamento del bilancio, ma anche di condividere la campagna dedicata agli 80 anni dalla fondazione di Camst group, che vede come protagoniste in gran parte le persone della cooperativa che lavorano in questa area.

In Romagna, Camst group ha una presenza radicata dal 1976, con una dimensione occupazionale ed economica rilevante, operando prevalentemente nella ristorazione scolastica, aziendale, sociosanitaria e commerciale. Complessivamente, il gruppo nel 2024 ha servito in Romagna 7,6 milioni di pasti, e gestisce il servizio di ristorazione scolastica nei Comuni di Ravenna, Forlì, Gambettola, Sant’Arcangelo di Romagna, Imola. Tra le principali aziende clienti sul territorio della cooperativa: Alma Petroli, Deco, Euro Company, Fruttagel, Indel B, Gruppo Sacmi, Marcegaglia e Rosetti Marino.

Il fatturato realizzato in Romagna è di 44 milioni di euro con 650 dipendenti e 620 soci, e nel territorio Camst group dispone di due cucine centralizzate.

Numeri importanti anche in provincia di Ravenna, dove nel 2024 Camst group ha servito 2,6 milioni di pasti, con un fatturato di 16,9 milioni, 338 dipendenti e 283 soci. Nel territorio ravennate l’azienda supporta diversi progetti, tra cui ‘Adotta un progetto solidale’ in collaborazione con il Comune di Ravenna, mentre tra le associazioni sostenute ci sono Circolo velico ravennate, Edera Ravenna ginnastica ritmica e il centro di produzione teatrale Ravenna Teatro.

“Le assemblee territoriali sono un momento centrale per la nostra cooperativa, un’occasione di socialità e confronto con le persone che direttamente contribuiscono al successo della nostra attività – ha dichiarato Francesco Malaguti, presidente di Camst group –. In particolare, in Romagna, dove siamo presenti da cinquant’anni è sempre più rilevante, e l’ascolto dei soci ci fornisce stimoli al miglioramento continuo e ad avere sempre grande attenzione ai bisogni del territorio. Questa assemblea ha avuto un significato speciale, poiché abbiamo condiviso il percorso di celebrazione dell’ottantesimo anniversario della nostra cooperativa nei territori, insieme alle persone che hanno contribuito a scrivere questa storia”.

All’Assemblea hanno partecipato anche il neoletto Sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni che è intervenuto per un saluto nel corso dell’incontro e il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi.

Oltre alla ristorazione scolastica, socio-sanitaria e aziendale, Camst è presente nell’area anche con le proprie insegne commerciali: nove Tavolamica, il format di ristorazione self-service di Camst group dedicato alla pausa pranzo dei lavoratori e il ristorante self-service Gustavo Bizantino in centro storico a Ravenna.