Si è appena concluso con successo il workshop “Comunicare la scienza: strategie e strumenti per una divulgazione efficace”, organizzato presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, Campus di Ravenna in collaborazione con l’Unione Giornalisti Italiani Scientifici (UGIS) e con il patrocinio di Fondazione Flaminia. Il workshop ha avuto la finalità di fornire ai partecipanti le competenze e le conoscenze necessarie per rendere la ricerca accessibile, comprensibile e coinvolgente per il pubblico e i media. L’evento, che si è svolto il 17 e 18 dicembre, ha visto l’entusiasta e attenta partecipazione di dottorandi di vari corsi dell’ateneo bolognese, ma anche di ricercatori dal Trentino e dalle Marche. Durante l’evento si sono avvicendati relatori e formatori di spicco nel panorama della comunicazione della scienza, in particolare Giovanni Caprara, Nadia Grillo, Salvatore Giannella e Tiziana Rambelli, giornalisti dell’Unione Giornalisti Italiani Scientifici, Alessandro Bonaccorsi, autore, disegnatore e ideatore del Progetto Disegno Brutto, Francesca Sibilla, Responsabile dell’Ufficio Divulgazione Scientifica dell’Università di Bologna, Chloe Cipolletta, Senior Director, Global Explorer Network, National Geographic Society, Martina Capriotti, biologa marina dell’Università di Camerino e National Geographic Explorer, Arianna Mancuso, ecologa marina dell’Università di Bologna e National Geographic Explorer e Federico Fanti, Professore associato di Paleontologia dell’Università di Bologna e National Geographic Explorer. L’evento è stato organizzato dalla Dott.ssa Elisabetta Cilli, Professore di Archeogenetica dell’Università di Bologna e National Geographic Explorer e dalla Prof.ssa Donata Luiselli, Professore ordinario di Antropologia dell’Università di Bologna, grazie al contributo e al sostegno di Fondazione Flaminia e del Dipartimento di Beni Culturali.